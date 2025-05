Chemnitzer Schauspielhaus: Ein Anti-Preis und über welche Varianten für die Zukunft diskutiert wird

Vor wenigen Tagen wurde das alte Schauspielhaus an der Zieschestraße von einem Aktionsbündnis besetzt. Worte wie Frust und Hängepartie standen auch am Mittwoch vor der Stadtratssitzung wieder im Raum. Im Hintergrund werden schon länger mögliche Varianten für die Zukunft diskutiert. Was bekannt ist.

Auf diesen Preis hätte die Europäische Kulturhauptstadt sicher gern verzichtet: Kulturschaffende rund um ein Aktionsbündnis haben der Stadt Chemnitz den von ihnen kreierten Europäischen Kürzungspreis „Goldene Mangel" überreicht. Damit reagierten sie einerseits auf die vom Rathaus kürzlich verhängten Kürzungen für Kultur- und...