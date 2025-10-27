Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Schüler lassen ihre Wünsche an Bäumen wachsen

Schüler des Evangelischen Schulzentrums befestigen ihre Zukunftswünsche an einem Baum vor dem Gebäude.
Schüler des Evangelischen Schulzentrums befestigen ihre Zukunftswünsche an einem Baum vor dem Gebäude. Bild: Arbeitsagentur Chemnitz
Chemnitz
Chemnitzer Schüler lassen ihre Wünsche an Bäumen wachsen
Redakteur
Von Christian Mathea
Der Unterricht zur Berufsberatung endet mit einer Baumpflanzaktion vor dem Evangelischen Schulzentrum.

Chemnitz.

Es herrscht größtenteils Optimismus unter den Schülern des Evangelischen Schulzentrums in Chemnitz. Viele der Jungen und Mädchen sagen, dass ihre Generation viele Privilegien habe, die man nur nutzen müsse. Trotzdem schwingen Zukunftsängste wegen politischer Veränderungen und Einflüsse der Künstlichen Intelligenz mit.

Über diese Zukunftsthemen haben die Schüler in einer Unterrichtsstunde mit Beratern der Agentur für Arbeit gesprochen. Die Ergebnisse des Orientierungsunterrichts wurden am Freitag im Rahmen der Baumpflanzaktion vorgestellt. Dafür hatten die Schüler Zettel mit ihren Ideen zur Arbeitswelt von morgen an Sträucher und Birnenbäume gehängt. (cma)

Schüler des Evangelischen Schulzentrums neben einem der Bäume mit Zukunftswünschen.
Schüler des Evangelischen Schulzentrums neben einem der Bäume mit Zukunftswünschen. Bild: Arbeitsagentur Chemnitz
