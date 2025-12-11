MENÜ
  • Chemnitzer Schülerrat kritisiert Umgang mit Schulstreik

Am vergangenen Freitag nahmen zahlreiche Schüler am Schulstreik gegen die Wehrpflicht teil.
Am vergangenen Freitag nahmen zahlreiche Schüler am Schulstreik gegen die Wehrpflicht teil. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Chemnitzer Schülerrat kritisiert Umgang mit Schulstreik
Redakteur
Von Jana Peters
Am 5. Dezember demonstrierten Chemnitzer Schüler gegen die Wehrpflicht – während der Schulzeit. Manche Lehrer wollten sie daran hindern.

Rund 600 Personen, darunter viele Schüler, haben am Freitag, 5. Dezember, an einer Demonstration gegen das neue Wehrdienstgesetzt teilgenommen. Es war eine bundesweite Aktion, kommuniziert als Schulstreik.
