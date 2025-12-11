Chemnitzer Schülerrat kritisiert Umgang mit Schulstreik

Chemnitz
Am 5. Dezember demonstrierten Chemnitzer Schüler gegen die Wehrpflicht – während der Schulzeit. Manche Lehrer wollten sie daran hindern.
Rund 600 Personen, darunter viele Schüler, haben am Freitag, 5. Dezember, an einer Demonstration gegen das neue Wehrdienstgesetzt teilgenommen. Es war eine bundesweite Aktion, kommuniziert als Schulstreik.
