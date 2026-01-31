Chemnitzer Schulanfänger zunehmend fit für die Schule? Kinder werden immer seltener zurückgestellt

Erstmals seit Corona konnte das Gesundheitsamt wieder allen Kindern sämtliche Vorsorgeuntersuchungen anbieten. Ein Befund am Rande: Deutsch ist immer häufiger nicht die Muttersprache.

Wer in Chemnitz glaubt, sein Kind sei noch nicht reif für die Schule und sollte besser erst ein Jahr später eingeschult werden als vorgesehen, hat zunehmend schlechte Karten. Das Gesundheitsamt der Stadt spricht immer seltener entsprechende Empfehlungen aus. Das geht aus Zahlen des Amtes für Gesundheit und Prävention hervor.