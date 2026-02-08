Chemnitzer Schulen im Vergleich: Welche Oberschulen und Gymnasien bringen Schüler erfolgreich zum Abschluss?

Top-Ergebnisse hier – etliche Abgänge ohne Abschluss dort: Die Chemnitzer Schullandschaft weist beim Lernerfolg große Unterschiede auf. „Freie Presse“ hat die aktuellsten Daten exklusiv ausgewertet.

Vielen Chemnitzer Familien stehen spannende Wochen ins Haus. Bis Ende des Monats müssen sich Eltern von Viertklässlern entscheiden, welche Schule ihre Kinder ab dem kommenden Schuljahr besuchen sollen. Oberschule oder Gymnasium, staatlich oder privat? Sind dort auch genügend Plätze frei – oder klappt es am Ende nicht mit der gewünschten...