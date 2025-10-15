Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Senioren wappnen sich gegen Betrüger

Betrüger versuchen es mit verschiedenen Maschen. Das Ziel ist immer dasselbe: Geld.
Betrüger versuchen es mit verschiedenen Maschen. Das Ziel ist immer dasselbe: Geld.
Chemnitz
Chemnitzer Senioren wappnen sich gegen Betrüger
Redakteur
Von Denise Märkisch
Wenn Polizei und Sparkasse an die Uni kommen, geht es um Betrug. Das neue Semester des Seniorenkollegs geht mit einer Präventivveranstaltung los. Tagesgäste können auch dabei sein.

Es vergeht kaum eine Woche, in der Kriminelle nicht versuchen, Senioren übers Ohr zu hauen. Um dem vorzubeugen, haben sich TU Chemnitz, Polizei und Sparkasse Chemnitz zusammengetan. In der ersten Veranstaltung des Seniorenkollegs geht es am Freitag, 17. Oktober um aktuelle Fälle und Prävention. Im Fokus des Vortrags stehen unter anderem der...
