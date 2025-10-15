Chemnitzer Senioren wappnen sich gegen Betrüger

Wenn Polizei und Sparkasse an die Uni kommen, geht es um Betrug. Das neue Semester des Seniorenkollegs geht mit einer Präventivveranstaltung los. Tagesgäste können auch dabei sein.

Es vergeht kaum eine Woche, in der Kriminelle nicht versuchen, Senioren übers Ohr zu hauen. Um dem vorzubeugen, haben sich TU Chemnitz, Polizei und Sparkasse Chemnitz zusammengetan. In der ersten Veranstaltung des Seniorenkollegs geht es am Freitag, 17. Oktober um aktuelle Fälle und Prävention. Im Fokus des Vortrags stehen unter anderem der... Es vergeht kaum eine Woche, in der Kriminelle nicht versuchen, Senioren übers Ohr zu hauen. Um dem vorzubeugen, haben sich TU Chemnitz, Polizei und Sparkasse Chemnitz zusammengetan. In der ersten Veranstaltung des Seniorenkollegs geht es am Freitag, 17. Oktober um aktuelle Fälle und Prävention. Im Fokus des Vortrags stehen unter anderem der...