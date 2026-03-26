MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Sparkassen-Chef wechselt nach Dresden

Dr. Michael Kreuzkamp wechselt zur Sparkasse nach Dresden.
Dr. Michael Kreuzkamp wechselt zur Sparkasse nach Dresden. Foto: Sparkasse/Doreen Schmitt
Dr. Michael Kreuzkamp wechselt zur Sparkasse nach Dresden.
Dr. Michael Kreuzkamp wechselt zur Sparkasse nach Dresden. Foto: Sparkasse/Doreen Schmitt
Chemnitz
Chemnitzer Sparkassen-Chef wechselt nach Dresden
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dr. Michael Kreuzkamp war seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Chemnitzer Bank. Jetzt beerbt er Joachim Hoof in Sachsens größtem Kreditinstitut.

Michael Kreuzkamp soll neuer Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (OSD) werden und zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Joachim Hoof antreten. Der 68-Jährige geht nach 51 Berufsjahren in den Ruhestand. Der OSD-Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 25. März die Entscheidung getroffen, jetzt muss noch die Bankenaufsicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
17:30 Uhr
4 min.
Ellefeld plant neue Regeln bei Mährobotern, Autowäsche und Co. – darum geht es im Kern
Der Ellefelder Gemeinderat debattierte über eine neue Polizeiverordnung, die bald in Kraft treten soll.
Die Gemeinde im Vogtland plant, ihre Polizeiverordnung nach zehn Jahren zu überarbeiten. Der Entwurf wurde nun vorgestellt. Das sind geplanten Änderungen und die strittigsten Punkte.
Florian Wunderlich
07:00 Uhr
4 min.
Medizintechnik als neuer Wachstumsfaktor für die Chemnitzer Region?
Im neuen Uni-Gebäude für die Sportwissenschaftler der TU Chemnitz gibt es mehrere Forschungslabors, in denen auch Produkte getestet werden können.
Traditionelle Industrien wie Maschinenbau und Automobilindustrie schwächeln gerade. Für eine alternative Branche werden dafür die Voraussetzungen geschaffen.
Christian Mathea
06:00 Uhr
4 min.
Wie Chemnitzer Firmen Pendler unterstützen
Die Neefestraße ist eine der am stärksten genutzten Zufahrtsstraßen auch für Pendler in die Innenstadt.
Chemnitz ist die Pendlerhauptstadt Sachsens. Prozentual gesehen bietet die Stadt mehr Menschen aus dem Umland Jobs als Dresden und Leipzig. Was hat das für Auswirkungen?
Christian Mathea
Mehr Artikel