Chemnitzer Sparkassen-Chef wechselt nach Dresden

Dr. Michael Kreuzkamp war seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Chemnitzer Bank. Jetzt beerbt er Joachim Hoof in Sachsens größtem Kreditinstitut.

Michael Kreuzkamp soll neuer Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (OSD) werden und zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Joachim Hoof antreten. Der 68-Jährige geht nach 51 Berufsjahren in den Ruhestand. Der OSD-Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 25. März die Entscheidung getroffen, jetzt muss noch die Bankenaufsicht...