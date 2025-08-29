Chemnitzer Stadtchef tritt gegen ehemalige Pokalsieger an

Am nächsten Samstag startet mit „Sports United“ wieder das größte Sportfest der Stadt. Hunderte Vereine präsentieren sich vor dem CFC-Stadion, drinnen kickt die Polit-Prominenz.

Für Oberbürgermeister Sven Schulze stellt die kommende Woche gleich zwei sportliche Herausforderungen. Am Mittwoch tritt der Stadtchef beim Firmenlauf an, am Samstag, 6. September, steht er mit dem „Team Chemnitz2025" in der Startaufstellung beim Großevent „Sports United" im CFC-Stadion. Seine Gegner: Bürgermeister aus den Gemeinden...