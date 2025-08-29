Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitzer Stadtchef tritt gegen ehemalige Pokalsieger an

Manuela Sachse vom Stadtsportbund, Oberbürgermeister Sven Schulze und Sylvio Krause, Bürgermeister von Amtsberg mit den Trikots für das Fußballturnier. Bild: Toni Söll
Manuela Sachse vom Stadtsportbund, Oberbürgermeister Sven Schulze und Sylvio Krause, Bürgermeister von Amtsberg mit den Trikots für das Fußballturnier. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitzer Stadtchef tritt gegen ehemalige Pokalsieger an
Redakteur
Von Christian Mathea
Am nächsten Samstag startet mit „Sports United“ wieder das größte Sportfest der Stadt. Hunderte Vereine präsentieren sich vor dem CFC-Stadion, drinnen kickt die Polit-Prominenz.

Für Oberbürgermeister Sven Schulze stellt die kommende Woche gleich zwei sportliche Herausforderungen. Am Mittwoch tritt der Stadtchef beim Firmenlauf an, am Samstag, 6. September, steht er mit dem „Team Chemnitz2025“ in der Startaufstellung beim Großevent „Sports United“ im CFC-Stadion. Seine Gegner: Bürgermeister aus den Gemeinden...
