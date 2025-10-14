Chemnitzer Stadthalle empfängt „Die Fäaschtbänkler“

Die musikalischen Einflüsse der Band, die am 17. Oktober in Chemnitz auftritt, reichen von Techno über Ska und Pop bis hin zum Oberkrainer-Sound und Stadion-Rock.
Am 17. Oktober gastiert die Band „Die Fäaschtbänkler“ (Foto) ab 20 Uhr in der Stadthalle Chemnitz an der Theaterstraße 3. Die musikalischen Einflüsse der Gruppe sind laut Ankündigung recht vielfältig. Sie reichen von Techno über Ska und Pop bis hin zum Oberkrainer-Sound und Stadion-Rock. Titel wie „Can You English Please“, „Partyplanet“ sowie „Humpa Humpa“ bescherten ihnen auch erste Platin- und Goldauszeichnungen. Vom Dreiländereck aus konnte die Band mit ihren Alben in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Albumcharts erobern. Live-Auftritte der „Fäaschtbänkler“ gab es auch zum Nova Rock in Österreich, zum Taubertal Festival in Deutschland und zu Brass Palmas in Kroatien. Mehr Informationen zum Konzert und den Tickets gibt es auch im Internet (reu)