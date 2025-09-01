Chemnitzer Stadtverwaltung lenkt ein: Künftig zwei AfD-Fraktionen im Stadtrat

Nach wochenlanger Hängepartie akzeptiert die Stadt Chemnitz zwei AfD-Fraktionen – und beruft zugleich eine Sondersitzung des Stadtrates ein.

Künftig wird es zwei AfD-Fraktionen im Chemnitzer Stadtrat geben. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Nach umfassender Prüfung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Chemnitz sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass man keine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen werde. In der vergangenen Woche hatte das...