Chemnitzer Uferstrand startet in die Saison

Bar und Burgerladen sind ab sofort täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Sonnenschein und eine leichte Brise: Es ist zwar nicht die Ostsee, aber auf dem hellen Sand nahe der Chemnitz kann man sich trotzdem gut vom Alltag erholen. Pünktlich zum Männertag hat der Uferstrand in der Chemnitzer Innenstadt wieder eröffnet. Am Nachmittag dauerte es nicht lang, bis sich die Liegestühle in der Sonne füllten.