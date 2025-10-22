Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Hans Ulrich Richter vor der Firmenzentrale „Richter & Heß". Neben einer neuen Skulptur der Göttin Athene des Chemnitzer Künstlers Klaus Süß.
Bild: Andreas Seidel
Hans Ulrich Richter vor der Firmenzentrale „Richter & Heß“. Neben einer neuen Skulptur der Göttin Athene des Chemnitzer Künstlers Klaus Süß.
Hans Ulrich Richter vor der Firmenzentrale „Richter & Heß“. Neben einer neuen Skulptur der Göttin Athene des Chemnitzer Künstlers Klaus Süß. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Verpackungsprofi bekommt Mittelstandspreis
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hans Ulrich Richter hat in 35 Jahren einen Verpackungsbetrieb mit 150 Beschäftigten aufgebaut. In vielen Bereichen ist seine Firma Vorreiter. Dafür bekam der Gründer einen Preis für sein Lebenswerk.

Der Unternehmer Hans Ulrich Richter hat beim Großen Preis des Mittelstandes eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten. Der Chemnitzer hatte die Firma Richter & Heß am 1. Juli 1990 gegründet. In der Laudation für die Auszeichnung durch die Oskar-Patzelt-Stiftung wird die Innovationskraft der Firma an der Werner-Seelenbinder-Straße...
