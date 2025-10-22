Chemnitzer Verpackungsprofi bekommt Mittelstandspreis

Chemnitz
Hans Ulrich Richter hat in 35 Jahren einen Verpackungsbetrieb mit 150 Beschäftigten aufgebaut. In vielen Bereichen ist seine Firma Vorreiter. Dafür bekam der Gründer einen Preis für sein Lebenswerk.
Der Unternehmer Hans Ulrich Richter hat beim Großen Preis des Mittelstandes eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten. Der Chemnitzer hatte die Firma Richter & Heß am 1. Juli 1990 gegründet. In der Laudation für die Auszeichnung durch die Oskar-Patzelt-Stiftung wird die Innovationskraft der Firma an der Werner-Seelenbinder-Straße...
