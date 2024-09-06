Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Wahlbehörde weist mehr als 1100 Briefwahlstimmen zurück

Zur Landtagswahl in Chemnitz hat nur knapp jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme am Wahltag abgegeben. Ein Drittel der Wähler hatte schon vorab per Briefwahl abgestimmt. Doch nicht alle Briefe kamen rechtzeitig an.
Zur Landtagswahl in Chemnitz hat nur knapp jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme am Wahltag abgegeben. Ein Drittel der Wähler hatte schon vorab per Briefwahl abgestimmt. Doch nicht alle Briefe kamen rechtzeitig an.
Chemnitz
Chemnitzer Wahlbehörde weist mehr als 1100 Briefwahlstimmen zurück
Von Michael Müller
Vertrauensleute der großen Parteien haben im Kreiswahlausschuss das endgültige Ergebnis der Landtagswahl für Chemnitz festgestellt. Nach den Manipulationen in Dresden wurde diesmal noch genauer hingeschaut.

Bei der Landtagswahl in Chemnitz sind laut Bürgermeister Ralph Burghart (CDU) keine Manipulationsversuche bekannt geworden. Die Berichte über gefälschte Stimmzettel in Dresden und andernorts habe man mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, sagte Burghart am Freitag auf einer Sitzung des Kreiswahlausschusses vor Vertretern mehrerer Parteien....
