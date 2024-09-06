Chemnitzer Wahlbehörde weist mehr als 1100 Briefwahlstimmen zurück

Chemnitz
Vertrauensleute der großen Parteien haben im Kreiswahlausschuss das endgültige Ergebnis der Landtagswahl für Chemnitz festgestellt. Nach den Manipulationen in Dresden wurde diesmal noch genauer hingeschaut.
Bei der Landtagswahl in Chemnitz sind laut Bürgermeister Ralph Burghart (CDU) keine Manipulationsversuche bekannt geworden. Die Berichte über gefälschte Stimmzettel in Dresden und andernorts habe man mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, sagte Burghart am Freitag auf einer Sitzung des Kreiswahlausschusses vor Vertretern mehrerer Parteien....
