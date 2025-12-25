MENÜ
  • Chemnitz
  • Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt

Fünf Babys wurden Heiligabend in Rabenstein geboren. Bild: Symbolbild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Chemnitz
Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt
Von Denise Märkisch
4.04 Uhr und Liv war die erste in der Rabensteiner Geburtsklinik, die das Licht der Welt an Heiligabend erblickte. Sie blieb nicht die einzige. Und auch über die Feiertage geht es weiter.

Es gibt Tage im Jahr, da bekommen Geburten noch mehr Aufmerksamkeit als an anderen Tagen. Heiligabend und die anderen Weihnachtsfeiertage gehören dazu. Und die schöne Nachricht ist: Chemnitz hat in diesem Jahr wieder Weihnachtsbabys.
