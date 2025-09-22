Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer wundern sich: Straße schon zum zweiten Mal wegen Breitbandausbau gesperrt?

Noch bis Anfang Oktober ist die Wittgensdorfer Straße in Chemnitz gesperrt.
Noch bis Anfang Oktober ist die Wittgensdorfer Straße in Chemnitz gesperrt. Bild: Andreas Seidel
Noch bis Anfang Oktober ist die Wittgensdorfer Straße in Chemnitz gesperrt.
Noch bis Anfang Oktober ist die Wittgensdorfer Straße in Chemnitz gesperrt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer wundern sich: Straße schon zum zweiten Mal wegen Breitbandausbau gesperrt?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer mit dem Auto in den Ortsteil Wittgensdorf möchte, muss derzeit unter Umständen kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Dabei wurden auf dem gesperrten Abschnitt vor nicht allzu langer Zeit schon einmal Kabel verlegt. Ein Schildbürgerstreich?

So mancher in Chemnitz-Wittgensdorf traute seinen Augen kaum, als vor einiger Zeit an der Chemnitzer Straße Absperrungen aufgebaut wurden. Vor allem, nachdem bekannt wurde, warum die wichtige Verbindung nach Chemnitz für mehrere Wochen dicht sein soll: wegen Arbeiten zum Ausbau des Breitbandnetzes. Kann das sein? Immerhin war dieselbe Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
7 min.
Wegen Brückenprüfung: Bernsdorfer Straße in Chemnitz für zwei Tage gesperrt
Die Parkverbotsschilder rund um die Brücke an der Bernsdorfer Straße stehen schon.
Der Herbst ist da, die Baustellen bleiben und es kommen sogar neue hinzu. „Freie Presse“ gibt hier einen Überblick. Unter anderem gehen die Arbeiten auf der Unritzstraße weiter. Dafür wird auch eine Kreuzung gesperrt.
unserer Redaktion
08:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Rentner verzweifelt: Baustelle kappt Weg für alltägliche Besorgungen
Klaus Görner aus Stelzendorf ist auf den Bus angewiesen.
Ein Teil des Stadtteils Stelzendorf ist derzeit für Wochen von Bus und Bahn abgeschnitten. Das aber hätte womöglich gar nicht sein müssen.
Michael Müller
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel