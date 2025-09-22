Chemnitzer wundern sich: Straße schon zum zweiten Mal wegen Breitbandausbau gesperrt?

Wer mit dem Auto in den Ortsteil Wittgensdorf möchte, muss derzeit unter Umständen kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. Dabei wurden auf dem gesperrten Abschnitt vor nicht allzu langer Zeit schon einmal Kabel verlegt. Ein Schildbürgerstreich?

So mancher in Chemnitz-Wittgensdorf traute seinen Augen kaum, als vor einiger Zeit an der Chemnitzer Straße Absperrungen aufgebaut wurden. Vor allem, nachdem bekannt wurde, warum die wichtige Verbindung nach Chemnitz für mehrere Wochen dicht sein soll: wegen Arbeiten zum Ausbau des Breitbandnetzes. Kann das sein? Immerhin war dieselbe Straße... So mancher in Chemnitz-Wittgensdorf traute seinen Augen kaum, als vor einiger Zeit an der Chemnitzer Straße Absperrungen aufgebaut wurden. Vor allem, nachdem bekannt wurde, warum die wichtige Verbindung nach Chemnitz für mehrere Wochen dicht sein soll: wegen Arbeiten zum Ausbau des Breitbandnetzes. Kann das sein? Immerhin war dieselbe Straße...