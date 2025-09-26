Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Zentralbibliothek lädt zum „Manga Day“ ein

Bild: Jemastock - stock.adobe.com
Bild: Jemastock - stock.adobe.com
Chemnitz
Chemnitzer Zentralbibliothek lädt zum „Manga Day“ ein
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kostenlose Leseproben können Comic-Fans am 27. September im Tietz erhalten.

Chemnitz.

An Comic-Fans richtet sich ein Angebot der Chemnitzer Zentralbibliothek, die sich am Samstag, 27. September am „Manga Day“ beteiligt, einer Aktion von Comic- und Buchhandlungen sowie Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der „Gayming Arena“ in der dritten Etage der Chemnitzer Bibliothek im Tietz geht es um 10 Uhr los. Bis 13 Uhr gibt es kostenlose Leseproben ausgewählter Manga, wobei es sich um einen Mix aus etablierten Serien und aktuellen Neuheiten handelt. Ob Fantasy, Romance, Mystery oder Zeichenanleitungen – für jeden soll etwas dabei sein, versprechen die Veranstalter. Auch wenn die meisten Manga in erster Linie für Jugendliche und Erwachsene geeignet sind, soll es auch ein paar für Kinder ab acht Jahre geben. Pro Person werden ein bis zwei Hefte abgegeben, ein Glücksrad entscheidet über die Anzahl. (gp) Foto: Jemastock - stock.adobe.com

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Freistaat präsentiert zum zweiten Mal seine Kunstankäufe in Chemnitz
Im Museum Gunzenhauser können derzeit Werke von Künstlern besichtigt werden, die mit den Ankauf unterstützt werden. Zwei Chemnitzer sind darunter.
Galina Pönitz
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
11:30 Uhr
1 min.
Benefizkonzert im ehemaligen Kaßberg-Gefängnis
Zugunsten der Erinnerungsstätte singt das Ensemble Cantorianer am 27. September im Lern- und Gedenkort.
Galina Pönitz
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel