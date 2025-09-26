Chemnitzer Zentralbibliothek lädt zum „Manga Day“ ein

Kostenlose Leseproben können Comic-Fans am 27. September im Tietz erhalten.
An Comic-Fans richtet sich ein Angebot der Chemnitzer Zentralbibliothek, die sich am Samstag, 27. September am „Manga Day“ beteiligt, einer Aktion von Comic- und Buchhandlungen sowie Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der „Gayming Arena“ in der dritten Etage der Chemnitzer Bibliothek im Tietz geht es um 10 Uhr los. Bis 13 Uhr gibt es kostenlose Leseproben ausgewählter Manga, wobei es sich um einen Mix aus etablierten Serien und aktuellen Neuheiten handelt. Ob Fantasy, Romance, Mystery oder Zeichenanleitungen – für jeden soll etwas dabei sein, versprechen die Veranstalter. Auch wenn die meisten Manga in erster Linie für Jugendliche und Erwachsene geeignet sind, soll es auch ein paar für Kinder ab acht Jahre geben. Pro Person werden ein bis zwei Hefte abgegeben, ein Glücksrad entscheidet über die Anzahl. (gp)