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Die neue Infotafel steht jetzt dort, wo früher die große Uhr stand.
Die neue Infotafel steht jetzt dort, wo früher die große Uhr stand. Foto: Andreas Seidel
Die neue Infotafel steht jetzt dort, wo früher die große Uhr stand.
Die neue Infotafel steht jetzt dort, wo früher die große Uhr stand. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Zentralhaltestelle wird jetzt digital
Redakteur
Von Christian Mathea
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Eine neue Infotafel zeigt jetzt die aktuellen Abfahrtszeiten von Bussen und Bahnen an. Damit ist das neue Wegeleitsystem fast komplett.

Es fühlt sich so an, als würde man in einem großen Airport nach seinem Flieger nach Buenos Aires, Singapur oder Paris-Charles de Gaulle suchen. Allerdings steht auf der neuen digitalen Anzeigetafel an der Zentralhaltestelle stattdessen Gablenz, Ebersdorf und Chemnitz Center.
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