Bewohnerin Reinhild Schibold bekam ihr Foto gleich vor Ort von Nataly Gottberg ausgedruckt.
Bewohnerin Reinhild Schibold bekam ihr Foto gleich vor Ort von Nataly Gottberg ausgedruckt. Bild: Andreas Seidel
Bewohnerin Reinhild Schibold bekam ihr Foto gleich vor Ort von Nataly Gottberg ausgedruckt.
Bewohnerin Reinhild Schibold bekam ihr Foto gleich vor Ort von Nataly Gottberg ausgedruckt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitzerin macht Senioren in Pflegeheim mit Fotos glücklich
Von Christian Mathea
Nataly Gottberg hat eigentlich einen ganz anderen Job. Doch in ihrer Freizeit wollte sie anderen Menschen eine Freude bereiten und besuchte dafür Senioren. Wie kam sie auf diese Idee?

Es waren am Donnerstag keine einfachen Bedingungen für ein Fotoshooting. Im Azurit Seniorenzentrum „Altes Rathaus“ in Siegmar wurde Weihnachten gefeiert. Nataly Gottberg musste die kurzen Momente zwischen Kaffee, Kulturprogramm und „Neunerlei“-Festessen einfangen. Dafür waren ihre Modells entsprechend locker drauf.
