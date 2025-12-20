Chemnitzerin macht Senioren in Pflegeheim mit Fotos glücklich

Nataly Gottberg hat eigentlich einen ganz anderen Job. Doch in ihrer Freizeit wollte sie anderen Menschen eine Freude bereiten und besuchte dafür Senioren. Wie kam sie auf diese Idee?

Es waren am Donnerstag keine einfachen Bedingungen für ein Fotoshooting. Im Azurit Seniorenzentrum „Altes Rathaus" in Siegmar wurde Weihnachten gefeiert. Nataly Gottberg musste die kurzen Momente zwischen Kaffee, Kulturprogramm und „Neunerlei"-Festessen einfangen. Dafür waren ihre Modells entsprechend locker drauf.