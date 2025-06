Chemnitzerin Nora Seitz (CDU) im Bundestag: „Ich schlafe nur vier Stunden“

Gut Hundert Tage sind seit der Bundestagswahl vergangen. Die Fleischermeisterin Nora Seitz wurde neu in das Parlament gewählt. In dieser Woche hielt sie ihre erste Rede.

Die Nervosität ist ihr anzumerken. Ein paar mal verhaspelt sich Nora Seitz bei ihrer ersten Rede im Bundestag am Mittwochabend. 102 Tage nachdem sie über die Landesliste der CDU in das Parlament gewählt wurde, steht sie erstmals am Rednerpult. „Es ist an der Zeit, dass wir die Arbeitszeit unseren heutigen Herausforderungen anpassen“, sagt...