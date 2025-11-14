Chemnitzerin wird Chefin von neuem „Netzwerk Handwerk“ in der CDU

Nora Seitz ist eine von sechs Handwerksmeistern, die im Bundestag sitzen. CDU-intern wurde nun eine Interessengemeinschaft für das Handwerk gegründet – mit der Fleischerin aus Chemnitz an der Spitze.

In der CDU hat sich eine neue Interessengemeinschaft gegründet. Am Dienstag konstituierte sich das „Netzwerk Handwerk“ in Berlin. Zur ersten Vorsitzenden der 28-köpfigen Gruppe wurde die Chemnitzer CDU-Bundestagsabgeordnete Nora Seitz gewählt. In dem Netzwerk haben sich verschiedene Parlamentarier und Vertreter aus Interessenverbänden... In der CDU hat sich eine neue Interessengemeinschaft gegründet. Am Dienstag konstituierte sich das „Netzwerk Handwerk“ in Berlin. Zur ersten Vorsitzenden der 28-köpfigen Gruppe wurde die Chemnitzer CDU-Bundestagsabgeordnete Nora Seitz gewählt. In dem Netzwerk haben sich verschiedene Parlamentarier und Vertreter aus Interessenverbänden...