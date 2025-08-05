Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lizzy und Matti aus Baden-Württemberg haben sich Zuckertüten vom Baum gepflückt.
Lizzy und Matti aus Baden-Württemberg haben sich Zuckertüten vom Baum gepflückt.
Chemnitz Umland
Chemnitztal: Zum Zuckertütenbaum mit der Museumsbahn
Von Denise Märkisch
Am Wochenende ist Schulanfang. Und am Sonntag können die Neu-Grundschüler mit ihren Familien eine besondere Fahrt antreten.

Das hat Tradition und ist doch immer besonders: die Zuckertütenfahrt mit der Museumsbahn im Schweizerthal. Am Sonntag, dem Tag nach dem Schulanfang, ist es wieder so weit. Von 10 bis 18 Uhr fährt jede halbe Stunde die Bahn zum Zuckertütenbaum. Reservierungen (Textnachricht an 0152/52424633) werden empfohlen. Der Chemnitztal-Express pendelt...
