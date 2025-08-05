Chemnitztal: Zum Zuckertütenbaum mit der Museumsbahn

Am Wochenende ist Schulanfang. Und am Sonntag können die Neu-Grundschüler mit ihren Familien eine besondere Fahrt antreten.

Das hat Tradition und ist doch immer besonders: die Zuckertütenfahrt mit der Museumsbahn im Schweizerthal. Am Sonntag, dem Tag nach dem Schulanfang, ist es wieder so weit. Von 10 bis 18 Uhr fährt jede halbe Stunde die Bahn zum Zuckertütenbaum. Reservierungen (Textnachricht an 0152/52424633) werden empfohlen. Der Chemnitztal-Express pendelt...