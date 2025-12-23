MENÜ
  • City-Bahn: Mann in Chemnitz mit Pfefferspray angegriffen

Chemnitz
City-Bahn: Mann in Chemnitz mit Pfefferspray angegriffen
Von Denise Märkisch
Kurz vor Mitternacht kam es in der City-Bahn der Linie 13 zu einer Meinungsverschiedenheit. Ein 41-Jähriger wurde verletzt.

Ein 41-Jähriger ist in der City-Bahn C 13 mit einer Gruppe anderer Männer in Streit geraten. Passiert ist das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 23.30 Uhr an der Chemnitzer Zentralhaltestelle. Ein Mann aus dem Trio schlug den 41-Jährigen während der Auseinandersetzung ins Gesicht. Danach besprühte ein Begleiter des ersten...
