City-Bahn stockt Flotte mit angemieteten Fahrzeugen auf

Zwei zusätzliche Regio-Shuttle sollen bald auch auf der Linie C15, die zwischen Chemnitz und Hainichen unterwegs ist, wieder bis zum Technopark fahren.

Wer auf den Linien der City-Bahn unterwegs ist, dem werden die Bahnen schon aus optischen Gründen auffallen. Zwei Regio-Shuttle in gelb-schwarz-weiß kommen zur Flotte hinzu. Die Fahrzeuge wurden angemietet, um „Fahrstabilität durchgehend gewährleisten zu können", so Geschäftsführer Friedbert Straube. In nächster Zeit stünden einige...