CVAG-Anzeigetafeln in ganz Chemnitz ausgefallen

Außer der Uhrzeit zeigten die Tafeln keine Informationen an. Am Mittag wurde das Problem behoben.

Chemnitz.

Die Anzeigetafeln im Chemnitzer Nahverkehr sind am Dienstagmorgen offenbar in der ganzen Stadt ausgefallen. Fahrgäste erhalten nicht wie gewohnt die dynamischen Fahrgastinformationen über ihre Verbindungen, sondern derzeit nur die Uhrzeit angezeigt. Das Unternehmen sprach auf Nachfrage von einer „größeren Störung“. Am Mittag meldete ein Sprecher, dass das Problem behoben sei und die Anzeigen wieder funktionieren. Ursache sein eine Problem in der Datenübermittlung im Hintergrund gewesen.

Während des Defekts waren Kunden angehalten, sich über den QR-Code an den Fahrplänen informieren. Dieser führe direkt zur Echtzeitauskunft, so der Sprecher. (eran)