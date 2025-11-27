Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Dachstuhl brennt in Chemnitz: Polizei ermittelt

Chemnitz
Dachstuhl brennt in Chemnitz: Polizei ermittelt
Redakteur
Von Julia Grunwald
Das Feuer war am Mittwochabend in Ebersdorf ausgebrochen.

In einem leerstehenden Gebäude an der Irmtraud-Morgner-Straße im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf stand am Mittwochabend ein Dachstuhl in Flammen. Gegen 23.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Chemnitzer Feuerwehren, der Drohnenstaffel, des Rettungsdienstes und der Polizei zu dem Abrisshaus alarmiert.
