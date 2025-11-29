Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Damit der Pleißenbach wieder mäandern kann: Freistaat übergibt Millionenscheck

Der Blick auf einen bereits renaturierten Abschnitt des Pleißenbaches bis vor zur neuen Talbrücke.
Der Blick auf einen bereits renaturierten Abschnitt des Pleißenbaches bis vor zur neuen Talbrücke. Bild: Toni Söll
Solche kleinen Bachforellen wie diese schwimmen jetzt auch verstärkt im Pleißenbach.
Solche kleinen Bachforellen wie diese schwimmen jetzt auch verstärkt im Pleißenbach. Bild: Matthias Bein/dpa
Der Präsident der Landesdirektion Sachsen, Béla Bélafi, übergibt den Fördermittelbescheid an Bürgermeister Thomas Kütter.
Der Präsident der Landesdirektion Sachsen, Béla Bélafi, übergibt den Fördermittelbescheid an Bürgermeister Thomas Kütter. Bild: Toni Söll
Der Blick auf einen bereits renaturierten Abschnitt des Pleißenbaches bis vor zur neuen Talbrücke.
Der Blick auf einen bereits renaturierten Abschnitt des Pleißenbaches bis vor zur neuen Talbrücke. Bild: Toni Söll
Solche kleinen Bachforellen wie diese schwimmen jetzt auch verstärkt im Pleißenbach.
Solche kleinen Bachforellen wie diese schwimmen jetzt auch verstärkt im Pleißenbach. Bild: Matthias Bein/dpa
Der Präsident der Landesdirektion Sachsen, Béla Bélafi, übergibt den Fördermittelbescheid an Bürgermeister Thomas Kütter.
Der Präsident der Landesdirektion Sachsen, Béla Bélafi, übergibt den Fördermittelbescheid an Bürgermeister Thomas Kütter. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Damit der Pleißenbach wieder mäandern kann: Freistaat übergibt Millionenscheck
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die EU fordert, dass kanalisierte Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Am Pleißenbach ist das schon teilweise gelungen. Jetzt kommt der nächste Abschnitt an die Reihe.

Wer lang genug am Ufer im Pleißenbachpark ausharrt, soll sie schon beobachten können: die Bachforellen mit ihren schlanken Körpern und gepunkteten Schuppen. Laut Stadtverwaltung soll sich der Fisch nach der Renaturierung dieses Abschnitts des Pleißenbaches wieder verstärkt zum Laichen niedergelassen haben. Genau wie die Wasseramsel zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
15.07.2025
2 min.
Nazi-Schmiererei im neuen Pleißenbachpark in Chemnitz
Auch die Talbrücke über den Pleißenbach war schon Ziel von Vandalismus.
Der Kinderspielplatz im Pleißenbachpark wurde erst Anfang Juni eingeweiht. Das Areal ist seitdem schon mehrfach Ziel von Vandalismus geworden. Nun erneut mit rechtsextremen Motiven.
Erik Anke
24.07.2025
2 min.
Fußgängerbrücke im Chemnitzer Pleißenbachpark gesperrt: Das ist der Grund
Die Fußgängerbrücke über den Pleißenbach ist aktuell gesperrt.
Erst vor wenigen Wochen wurde der Stadtteilpark am Pleißenbach offiziell eingeweiht. Dazu gehört auch eine Fußgängerbrücke, die schon seit Anfang 2025 zur Verfügung steht. Aktuell ist sie gesperrt.
Denise Märkisch
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
Mehr Artikel