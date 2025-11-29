Damit der Pleißenbach wieder mäandern kann: Freistaat übergibt Millionenscheck

Die EU fordert, dass kanalisierte Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Am Pleißenbach ist das schon teilweise gelungen. Jetzt kommt der nächste Abschnitt an die Reihe.

Wer lang genug am Ufer im Pleißenbachpark ausharrt, soll sie schon beobachten können: die Bachforellen mit ihren schlanken Körpern und gepunkteten Schuppen. Laut Stadtverwaltung soll sich der Fisch nach der Renaturierung dieses Abschnitts des Pleißenbaches wieder verstärkt zum Laichen niedergelassen haben. Genau wie die Wasseramsel zum... Wer lang genug am Ufer im Pleißenbachpark ausharrt, soll sie schon beobachten können: die Bachforellen mit ihren schlanken Körpern und gepunkteten Schuppen. Laut Stadtverwaltung soll sich der Fisch nach der Renaturierung dieses Abschnitts des Pleißenbaches wieder verstärkt zum Laichen niedergelassen haben. Genau wie die Wasseramsel zum...