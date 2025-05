„Dann lauf’ ich Amok“: Mann droht Chemnitzer Jobcenter und landet vor Gericht

Der Angeklagte entschuldigt sich vor Gericht für seine Amokdrohung. Unter Alkoholeinfluss schrieb er den Brief an das Jobcenter. Überraschend: Er hätte sein Geld auch ohne Drohung erhalten.

„Das ist mein letzter Brief, bevor ich Amok laufe. Sollte ich den Regelsatz nicht in dieser Woche auf dem Konto haben, dann Pech gehabt. Ich mache alle kaputt.“ Diese Sätze schrieb ein 47-Jähriger im September 2024 an das Chemnitzer Jobcenter. Am Montag wurden sie von einer Richterin am Chemnitzer Amtsgericht verlesen. Der Vorwurf gegen den...