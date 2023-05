Das DRK-Krankenhaus und die Krankenhausreform

Rund 70.000 Euro habe die Maschine zur Blutwäsche bei Hautkrebs-Patienten gekostet, berichtete Dr. Martin Kaatz, Chefarzt der Hautklinik am DRK-Krankenhaus Rabenstein, Mario Czaja. Erst vor wenigen Wochen war das Gerät, das es in Chemnitz nur einmal gibt, in der Tagesklinik der Hautklinik in Betrieb genommen worden, so der Chefarzt. Mario Czaja,...