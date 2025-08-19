Das Ende des Gratis-Parkens: Burgstädt rüstet Parkplätze auf

Die Stadt Burgstädt steht vor der Entscheidung, neun neue Parkautomaten anzuschaffen. Diese könnten Parken in vielen Bereichen kostenpflichtig machen. Das sind die Pläne.

Parkplätze werden immer seltener und daher immer teurer. Das ist nicht nur in Innenstädten oder an beliebten Ausflugszielen der Fall. Auch in Kleinstädten ist dies zu beobachten. Immer mehr Kommunen weisen kostenpflichtige Parkplätze aus - auch um Geld in die klammen Kassen einzuspülen. So geschehen jetzt in Hainichen. In Chemnitz wurde der...