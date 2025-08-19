Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Das Ende des Gratis-Parkens: Burgstädt rüstet Parkplätze auf

Auf dem Brühl kostet das Parken Geld. Tickets werden an einem Parkscheinautomaten gezogen.
Auf dem Brühl kostet das Parken Geld. Tickets werden an einem Parkscheinautomaten gezogen. Bild: Ralf Jerke
Auf dem Brühl kostet das Parken Geld. Tickets werden an einem Parkscheinautomaten gezogen.
Auf dem Brühl kostet das Parken Geld. Tickets werden an einem Parkscheinautomaten gezogen. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Das Ende des Gratis-Parkens: Burgstädt rüstet Parkplätze auf
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Burgstädt steht vor der Entscheidung, neun neue Parkautomaten anzuschaffen. Diese könnten Parken in vielen Bereichen kostenpflichtig machen. Das sind die Pläne.

Parkplätze werden immer seltener und daher immer teurer. Das ist nicht nur in Innenstädten oder an beliebten Ausflugszielen der Fall. Auch in Kleinstädten ist dies zu beobachten. Immer mehr Kommunen weisen kostenpflichtige Parkplätze aus - auch um Geld in die klammen Kassen einzuspülen. So geschehen jetzt in Hainichen. In Chemnitz wurde der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
13.06.2025
2 min.
Parkgebühren sollen sich in Burgstädt verdoppeln – Was Autofahrer wissen müssen
Bisher kostet das Parken in Burgstädt je angefangene halbe Stunde 25 Cent. Ab 1. Juli könnte es teurer werden.
Parken in Burgstädt wird voraussichtlich teurer. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag über eine Erhöhung der Gebühren, um das Haushaltsdefizit auszugleichen. Was das für die Brötchentaste heißt.
Bettina Junge
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
25.06.2025
3 min.
Parken in Burgstädt wird doppelt so teuer wie bisher
Am Rathausvorplatz, Brühl (Foto) und Markt gibt es Parkscheinautomaten. Jetzt wird geprüft, weitere gebührenpflichtige Parkflächen in Burgstädt auszuweisen.
Die Stadt erhöht ab 1. Juli die Tarife. Die Brötchentaste mit Gratisticket bleibt. Ein Parkkonzept soll weitere Einnahmen erschließen. Wo künftig das Parken noch kosten könnte.
Bettina Junge
Mehr Artikel