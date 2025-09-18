Das Geld ist knapp: Trotzdem will Burgstädt 1,1 Millionen Euro investieren

Burgstädt könnte von einer Altstadt-Förderung profitieren. Doch die Frage der Finanzierung sorgt für Kontroversen im Stadtrat. Das sind die konkreten Pläne.

So zeitig wie noch nie will Burgstädt erstmals über den Haushaltsplan für das kommende Jahr diskutieren. Zur September-Sitzung soll der Entwurf auf der Tagesordnung stehen. So der Plan Ende August, als beschlossen wurde, die freiwillige Haushaltskonsolidierung weiterzuführen – auch weil die Stadt dieses Jahr keinen Etat hat.