Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Das Geld ist knapp: Trotzdem will Burgstädt 1,1 Millionen Euro investieren

Der Burgstädter Stadtrat vor dem Rathaus. Jetzt gibt es Pläne für die Rathaus-Sanierung.
Der Burgstädter Stadtrat vor dem Rathaus. Jetzt gibt es Pläne für die Rathaus-Sanierung. Bild: Jerke/Archiv
Der Burgstädter Stadtrat vor dem Rathaus. Jetzt gibt es Pläne für die Rathaus-Sanierung.
Der Burgstädter Stadtrat vor dem Rathaus. Jetzt gibt es Pläne für die Rathaus-Sanierung. Bild: Jerke/Archiv
Chemnitz Umland
Das Geld ist knapp: Trotzdem will Burgstädt 1,1 Millionen Euro investieren
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Burgstädt könnte von einer Altstadt-Förderung profitieren. Doch die Frage der Finanzierung sorgt für Kontroversen im Stadtrat. Das sind die konkreten Pläne.

So zeitig wie noch nie will Burgstädt erstmals über den Haushaltsplan für das kommende Jahr diskutieren. Zur September-Sitzung soll der Entwurf auf der Tagesordnung stehen. So der Plan Ende August, als beschlossen wurde, die freiwillige Haushaltskonsolidierung weiterzuführen – auch weil die Stadt dieses Jahr keinen Etat hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
04.09.2025
3 min.
Riesenrad kehrt zurück: Überraschung für Burgstädt
Hauptattraktion auf dem Rummel zum Burgstädter Stadtfest: das Riesenrad.
Die Absage des Stadtfestes am ersten Oktoberwochenende trifft Burgstädt hart. Doch Schausteller und private Unterstützer wollen das Fest retten. Was bisher bekannt ist.
Bettina Junge
11.09.2025
2 min.
Burgstädt modernisiert Parksystem: Handyparken und Kartenzahlung kommen
Blick auf einen Parkscheinautomaten auf dem Markt in Burgstädt.
Die Zeiten des Gratis-Parkens in Burgstädt enden. Neue Automaten sollen am Bahnhof, Anger und Sportzentrum installiert werden. Doch etwas Entscheidendes fehlt noch.
Bettina Junge
Mehr Artikel