Das Geschäft mit der Liebe: Wie ein Chemnitzer eine dubiose Partnervermittlung entlarvte

Chemnitz
Ein 68-Jähriger sucht nach dem Tod seiner Frau eine neue Partnerin. Doch statt Liebe landet er in den Fängen einer unseriösen Agentur. Im letzten Moment durchschaut das Spiel.
„Bevor ich im Internet suche, versuch ich´s mal lokal“, dachte sich Torsten Schmidt (Name von der Redaktion geändert). Der 68-jährige Chemnitzer sucht nach einer neuen Partnerin. 39 Jahre lang war er mit seiner Frau verheiratet und pflegte sie, bis sie im Herbst 2025 an Krebs verstarb.
