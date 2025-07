„Das hat den Geschmack von Rückschritt“: CSD-Organisator über Flaggen, Hasskommentare und rechte Parolen

Chemnitz. Robert Lutz organisiert den Chemnitzer Christopher Street Day (CSD), an dem die LGBTQ-Gemeinschaft für ihre Rechte eintritt. Wie geht er mit Anfeindungen um und was hält er von der Flaggendebatte?

Freie Presse: Herr Lutz, in den letzten Wochen hat der CSD Aufmerksamkeit bekommen, weil der Chemnitzer OB Sven Schulze der Regenbogenflagge am Rathaus eine Absage erteilt hat. Was sagen Sie dazu?