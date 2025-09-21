„Das ist nichts für Weicheier“: Was Besucher zur neuen Riesenrutsche mit Aussichtsplattform im Sonnenlandpark sagen

Tausende strömen in den Sonnenlandpark Lichtenau. Die neue Erlebnis-Pyramide ist ein Anziehungspunkt. Kinder und Erwachsene wagen sich auf die spektakuläre Spiralrutsche. Das muss beachtet werden.

30 Grad im Schatten, Sonne pur: Der Sonnenlandpark in Lichtenau macht am letzten Sommer-Wochenende seinem Namen alle Ehre. Tausende strömten am Samstag und Sonntag in den Freizeitpark vor den Toren von Chemnitz. Schon vor Eröffnung 10 Uhr bildet sich eine lange Schlange vor dem Eingang, schnell füllen sich die Parkplätze. „Wir sind... 30 Grad im Schatten, Sonne pur: Der Sonnenlandpark in Lichtenau macht am letzten Sommer-Wochenende seinem Namen alle Ehre. Tausende strömten am Samstag und Sonntag in den Freizeitpark vor den Toren von Chemnitz. Schon vor Eröffnung 10 Uhr bildet sich eine lange Schlange vor dem Eingang, schnell füllen sich die Parkplätze. „Wir sind...