Das letzte Wochenende der Winterlounge in der Chemnitzer Innenstadt steht bevor

Angebote für winterliche Aktivitäten und Musik gibt es zum Abschluss der Aktion auf dem Neumarkt.
Noch bis zum Sonntag lädt die CSg-Winterlounge auf dem Chemnitzer Neumarkt dazu ein, den Winter gemeinsam aktiv und genussvoll zu erleben. Der Großvermieter Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) hat unter anderem eine 450 Quadratmeter große aus Kunststoff gefertigte Eislauffläche mit Ausleihstation für Schlittschuhe, Helme und Lauflernhilfen (im Bild bei der Eröffnung), eine Eisstockbahn, eine mobile Rodelbahn und ein Biathlon-Simulator aufgebaut. Genutzt werden kann die Eislaufbahn am Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Zutritt für 90 Minuten kostet je nach Kategorie bzw. Altersklasse zwischen 4 und 6 Euro. Damit auch das Abschlusswochenende noch einmal zu einem Treffpunkt der Chemnitzer und ihrer Gäste wird, gibt es musikalische Unterhaltung: am Freitag ab 18 Uhr von Andys Music Group und am Samstag ab 18 Uhr vom Duo Frau Elfi und Flecke. (gp)