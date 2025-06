Das Problem mit der Notdurft: Warum es auf Chemnitzer Spielplätzen kaum Toiletten gibt

In Chemnitz gibt es kaum Spielplätze mit Zugang zu einer Toilette. Die „Freie Presse“ verrät, wo sie sind. Die Stadt Chemnitz hat nicht vor, neue Toiletten zu bauen. Dabei gibt es Lösungen – aus Chemnitz.

Der Spielplatz ist nigelnagelneu. An das Spiel-Bedürfnis der Kinder im Park am Pleißenbach wurde gedacht, sie können sich austoben. Aber was ist mit dem anderen, sehr menschlichen Bedürfnis? Wenn das Kind mal muss, bleibt oft nur das Gebüsch. „Widerlich“, findet das eine Elfjährige, die sich dort mit ihren Freunden trifft. Ihre...