Das Theater durch das Auge der Kamera gesehen: Ausstellung in Chemnitz zeigt Fotos von Dieter Wuschanski

Ob Ballett, Oper, Puppenspiel: Der Fotograf zeigt Arbeiten, mit denen er mit handwerklich künstlerischen Können Theaterleute würdigt, im Wasserschloß Klaffenbach.

Chemnitz. Seine Fotos verdeutlichen seine Verbundenheit zum Theater: Aufnahmen des Fotografen Dieter Wuschanski, der seit 1991 für die Theater Chemnitz tätig ist, sind bis Ende Juni im Wasserschloß Klaffenbach zu sehen. Ergänzt werden die ausgewählten Szenenfotos von Chemnitzer Aufführungen durch Arbeiten aus der Semperoper Dresden, dem Landestheater Linz, der Company Ultima Vez (Brüssel) und vom Tanzfestival Chemnitz. Die Diversität der Ausstellung dokumentiert handwerklich künstlerisches Können zwischen dem Zeitalter der analogen und digitalisierten Bilderwelt. Hochwertige Drucktechniken auf besonderen Fotopapieren und Glas geben den Arbeiten Sinnlichkeit. Die Besonderheit dieser fotografischen Exposition liegt in der Gestaltung, deren Fokus auf Schau- und Ballettstücken und die sensible Hinwendung zu Kulissen, Bühnenbildern und Lichtsituationen im ästhetischen Dialog zu den Aufnahmen steht. „Es geht nicht vordergründig darum, Fotos von mir zeigen. Die Ausstellung ist eine Hommage an die Tänzer und den Tanz. Die Leistung der Tänzer ist für mich etwas sehr Ergreifendes – und harte Arbeit. Das möchte ich hier würdigen“, sagte Wuschanski zur ersten Pressekonferenz anlässlich der bevorstehenden Ausstellung. Ergänzend zur Schau gibt es Führungen und Workshops. (gp) Foto: Andreas Seidel

Besichtigt werden kann die Ausstellung dienstags bis donnerstags von 12 bis 17 Uhr, freitags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Informationen zu den Veranstaltungen, die die Ausstellung begleiten, stehen im Internet. www.wasserschloss-klaffenbach.de