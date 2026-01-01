Das Tierheim zieht in den Kaufhof und in den RE 6 geht’s nur mit Powerbank: Was 2026 garantiert (nicht) in Chemnitz passiert

Sie dachten, 2025 war ein außergewöhnliches Jahr? Dann warten Sie es mal ab. „Freie Presse“ hat in Glaskugeln geschaut, Karten sprechen lassen und Kaffeesätze studiert. Hier lesen Sie einen exklusiven Ausblick auf das neue Jahr.

Januar: Für viele Chemnitzer ist es ein Trauertag. Mit gesenkten Köpfen schleichen sie durch die Innenstadt. Manche haben am Morgen schon Schnaps dabei. Wenn sie über den Markt gehen oder am Jakobikirchplatz vorbeikommen, heben sie kurz den Blick: Vielleicht steht ja doch eine Bühne. Aber nein. Nichts erinnert an den Tag vor genau einem Jahr,... Januar: Für viele Chemnitzer ist es ein Trauertag. Mit gesenkten Köpfen schleichen sie durch die Innenstadt. Manche haben am Morgen schon Schnaps dabei. Wenn sie über den Markt gehen oder am Jakobikirchplatz vorbeikommen, heben sie kurz den Blick: Vielleicht steht ja doch eine Bühne. Aber nein. Nichts erinnert an den Tag vor genau einem Jahr,...