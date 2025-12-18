„Das wäre die Rückkehr zur Provinz“: Mindestpreise für Uber in Chemnitz vorerst vom Tisch

Der Chemnitzer Oberbürgermeister sprach sich in der Stadtratssitzung am Mittwoch gegen einen Antrag seiner eigenen Parteifreunde aus. Strengere Regeln für Uber lehnte das Gremium in der Folge ab.

Dass der Oberbürgermeister in einer Stadtratsdebatte selbst das Wort ergreift kommt immer mal wieder vor. Dass er dabei aber in direkter Erwiderung einen Antrag seiner SPD-Parteigenossen aufs Korn nimmt, hat dagegen Seltenheitswert. „Ich bin total anderer Meinung", sagte Sven Schulze nach einer Rede des SPD-Verkehrspolitikers Detlef Müller...