  • Chemnitz
  „Das wäre die Rückkehr zur Provinz": Mindestpreise für Uber in Chemnitz vorerst vom Tisch

Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) sprach sich im Stadtrat engagiert gegen eine Regulierung von Uber aus.
Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) sprach sich im Stadtrat engagiert gegen eine Regulierung von Uber aus. Bild: Ulf Dahl
Der Ex-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (SPD) hält Mindestentgelte bei Uber für notwendig und liegt dabei mit seinem Parteifreund, dem Oberbürgermeister, über Kreuz.
Der Ex-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (SPD) hält Mindestentgelte bei Uber für notwendig und liegt dabei mit seinem Parteifreund, dem Oberbürgermeister, über Kreuz. Bild: Toni Söll/Archiv
Robin Spinka (links) und Wolfgang Oertel sind von der Kritik des OB an der Taxigenossenschaft überrascht.
Robin Spinka (links) und Wolfgang Oertel sind von der Kritik des OB an der Taxigenossenschaft überrascht. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
„Das wäre die Rückkehr zur Provinz“: Mindestpreise für Uber in Chemnitz vorerst vom Tisch
Redakteur
Von Erik Anke
Der Chemnitzer Oberbürgermeister sprach sich in der Stadtratssitzung am Mittwoch gegen einen Antrag seiner eigenen Parteifreunde aus. Strengere Regeln für Uber lehnte das Gremium in der Folge ab.

Dass der Oberbürgermeister in einer Stadtratsdebatte selbst das Wort ergreift kommt immer mal wieder vor. Dass er dabei aber in direkter Erwiderung einen Antrag seiner SPD-Parteigenossen aufs Korn nimmt, hat dagegen Seltenheitswert. „Ich bin total anderer Meinung“, sagte Sven Schulze nach einer Rede des SPD-Verkehrspolitikers Detlef Müller...
