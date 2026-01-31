MENÜ
  Chemnitz
  „Das, was hier passiert, ist Bahn pur": Chemnitz hat eine neue Eisenbahner-Schmiede

Triebwagenführer David Nowotnick (li.) und Trainer Danny Walter an den Zugsimulatoren im neuen Ausbilsungszentrum.
Triebwagenführer David Nowotnick (li.) und Trainer Danny Walter an den Zugsimulatoren im neuen Ausbilsungszentrum. Bild: Steffi Hofmann
Triebwagenführer David Nowotnick (li.) und Trainer Danny Walter an den Zugsimulatoren im neuen Ausbilsungszentrum.
Triebwagenführer David Nowotnick (li.) und Trainer Danny Walter an den Zugsimulatoren im neuen Ausbilsungszentrum. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
„Das, was hier passiert, ist Bahn pur“: Chemnitz hat eine neue Eisenbahner-Schmiede
Von Steffi Hofmann
Die Erzgebirgsbahn hat neben dem Chemnitzer Hauptbahnhof ein neues Ausbildungszentrum eröffnet. Am gefragtesten ist der Lokführerberuf und auch Quereinsteiger sind willkommen.

Was sich vorher an verschiedenen Standorten abspielte, ist jetzt an einem einzigen gebündelt: Die Erzgebirgsbahn hat ein neues Ausbildungszentrum eröffnet. Das befindet sich direkt neben dem Bahnhof in einem Gebäude, das als altes Reichsbahnamt bekannt ist. Laut Koordinatorin Claudia Reinhold soll die Ausbildung, die auf einer Fläche von 1000...
