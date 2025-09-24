Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Debatte über Niners- und Kultur-Arena in Chemnitz: Erst das Geld oder erst das Bekenntnis?

Stadtplaner Thomas Naumann (rechts) und die Unternehmerin Linda Hüttner (links daneben) stehen hinter dem Projekt einer Arena im Stadtzentrum und fordern mehr Engagement der Stadt.
Stadtplaner Thomas Naumann (rechts) und die Unternehmerin Linda Hüttner (links daneben) stehen hinter dem Projekt einer Arena im Stadtzentrum und fordern mehr Engagement der Stadt. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Debatte über Niners- und Kultur-Arena in Chemnitz: Erst das Geld oder erst das Bekenntnis?
Von Benjamin Lummer
Bei der Podiumsdiskussion der „Freien Presse“ ging es um die Frage, wie die Fläche hinter der „Parteifalte“ entwickelt werden könnte. Die Idee einer Arena hat viele Befürworter. Strittig bleibt aber, wer nun am Zug ist.

Bilbao galt lange als heruntergekommene Industriestadt. Mit dem Bau des spektakulären Guggenheim-Museums 1997 änderte sich das. Bis zu einer Million Touristen strömen jährlich in die Stadt im Baskenland. Die Wirtschaftskraft stieg, die Arbeitslosigkeit sank. Der Mythos des Bilbao-Effekts war geboren.
