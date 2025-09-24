Debatte über Niners- und Kultur-Arena in Chemnitz: Erst das Geld oder erst das Bekenntnis?

Chemnitz
Bei der Podiumsdiskussion der „Freien Presse“ ging es um die Frage, wie die Fläche hinter der „Parteifalte“ entwickelt werden könnte. Die Idee einer Arena hat viele Befürworter. Strittig bleibt aber, wer nun am Zug ist.
Bilbao galt lange als heruntergekommene Industriestadt. Mit dem Bau des spektakulären Guggenheim-Museums 1997 änderte sich das. Bis zu einer Million Touristen strömen jährlich in die Stadt im Baskenland. Die Wirtschaftskraft stieg, die Arbeitslosigkeit sank. Der Mythos des Bilbao-Effekts war geboren.
