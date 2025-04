Decathlon und Galeria kooperieren: Eine Option für ehemaliges Warenhaus in Chemnitz?

Der Sportartikel-Händler hat eine Zusammenarbeit mit der Warenhauskette Galeria angekündigt. In Chemnitz steht ein großer Teil des ehemaligen Kaufhauses leer. Plant Decathlon einen Umzug?

In dieser Woche haben der Sportartikelhändler Decathlon und die Warenhauskette Galeria eine Kooperation angekündigt. Decathlon wird im August das erste Geschäft im Galeria-Warenhaus in Konstanz eröffnen. Bis Ende 2025 sollen weitere in Duisburg, Freiburg, Trier und Kassel folgen. In Chemnitz gibt es zwar einen Decathlon, aber keine Galeria...