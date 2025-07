Demo und Mahnwache für Gaza in Chemnitz

In der Chemnitzer Innenstadt haben am Freitag rund 50 Personen für die Menschen im Gaza-Streifen demonstriert. Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein.

Vom Johannisplatz aus waren am Freitagnachmittag laute Rufe und Sprechchöre zu hören. Rund 50 Personen demonstrierten dort für die Menschen im Gazastreifen. Israels Vorgehen in Gaza sorgt international für immer mehr Kritik. Die Außenminister von mehr als zwei Dutzend Ländern haben zuletzt in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Ende...