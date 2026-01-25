Demonstrationen von Kurden und Iranern in Chemnitz

Am Sonntag fanden nachmittags zwei politische Demonstrationen statt, eine zur Unterstützung der Kurden, die in Syrien angegriffen werden, eine gegen das Regime der Mullahs im Iran.

Am frühen Nachmittag versammelten sich auf dem Markt mehr als 200 Demonstranten, überwiegend kurdischer Herkunft. Sie demonstrierten gegen die Angriffe der gegenwärtigen syrischen Regierung auf die von Kurden kontrollierten Gebiete im Norden Syriens. In Reden wurde gefordert, dass die Bundesregierung Druck auf die syrischen Machthaber ausübt.