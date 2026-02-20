Der älteste Mann von Burgstädt: Die Geschichte eines Hundertjährigen

Chemnitz Umland
Mit wachem Geist, Humor und vielen Erinnerungen ist Egon Schulze 100 Jahre alt geworden. Der Burgstädter blickt auf Krieg, Gefangenschaft, Reisen und ein erfülltes Leben zurück.
Wenn Egon Schulze von seinem Leben erzählt, dann tut er das ruhig, konzentriert und mit einer Offenheit, die berührt. Am Donnerstag ist er 100 Jahre alt geworden, als derzeit einziger 100-jähriger Mann in Burgstädt und damit ältester männlicher Einwohner der Stadt. Geistig ist er noch erstaunlich fit, auch wenn ihm die Erinnerung manchmal...
