  • Der Angeklagte im Totschlags-Prozess in Chemnitz: Die Geschichte eines Täters

Der Angeklagte hat die Tat gestanden. Bald soll das Urteil fallen.
Der Angeklagte hat die Tat gestanden. Bald soll das Urteil fallen.
Der Angeklagte hat die Tat gestanden. Bald soll das Urteil fallen.
Der Angeklagte hat die Tat gestanden. Bald soll das Urteil fallen. Bild: Jan Haertel/Archiv
Chemnitz
Der Angeklagte im Totschlags-Prozess in Chemnitz: Die Geschichte eines Täters
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im März schlug der Mann mit einem fünf Kilogramm schweren Ziegelstein auf eine Frau ein. Sie starb kurz darauf. Im Verfahren zeichnete nun eine Gutachterin sein Leben nach.

In welchem körperlichen Zustand der Angeklagte bei seiner Verhaftung im Frühjahr war, bringt vielleicht ein Fakt auf den Punkt. In den vergangenen Monaten hat er rund 20 Kilogramm zugenommen. Seitdem er in Untersuchungshaft ist, trinkt er nicht mehr. Davor machten literweise Wein, manchmal zusätzlich Wodka, manchmal Bier – und das täglich...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
