MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Der Begründer der deutschen Musiktherapie kam aus Chemnitz: Der Therapeut zwischen allen Stühlen

Der in Rabenstein geborene Christoph Schwabe gilt als Begründer der deutschen Musiktherapie.
Der in Rabenstein geborene Christoph Schwabe gilt als Begründer der deutschen Musiktherapie. Bild: Uta Gau
Christoph Schwabe blieb seinen Ursprüngen zeitlebens verbunden, zeichnete auch Ansichten seines Geburtsortes Rabenstein.
Christoph Schwabe blieb seinen Ursprüngen zeitlebens verbunden, zeichnete auch Ansichten seines Geburtsortes Rabenstein. Bild: Repro/Uta Rupf
Christoph Schwabe erinnerte mit dieser Zeichnung des heutigen Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums an seine Pennäler-Zeit.
Christoph Schwabe erinnerte mit dieser Zeichnung des heutigen Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums an seine Pennäler-Zeit. Bild: Repro/Uta Rupf
Der in Rabenstein geborene Christoph Schwabe gilt als Begründer der deutschen Musiktherapie.
Der in Rabenstein geborene Christoph Schwabe gilt als Begründer der deutschen Musiktherapie. Bild: Uta Gau
Christoph Schwabe blieb seinen Ursprüngen zeitlebens verbunden, zeichnete auch Ansichten seines Geburtsortes Rabenstein.
Christoph Schwabe blieb seinen Ursprüngen zeitlebens verbunden, zeichnete auch Ansichten seines Geburtsortes Rabenstein. Bild: Repro/Uta Rupf
Christoph Schwabe erinnerte mit dieser Zeichnung des heutigen Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums an seine Pennäler-Zeit.
Christoph Schwabe erinnerte mit dieser Zeichnung des heutigen Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasiums an seine Pennäler-Zeit. Bild: Repro/Uta Rupf
Chemnitz
Der Begründer der deutschen Musiktherapie kam aus Chemnitz: Der Therapeut zwischen allen Stühlen
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Erinnerung an den aus Rabenstein stammenden Christoph Schwabe, der als Begründer der deutschen Musiktherapie gilt. Am Samstag wäre er 91 Jahre alt geworden.

In Chemnitz ist er kaum bekannt, in seinem Fach war er weit über Deutschland hinaus geschätzt: Christoph Schwabe, geboren am 13. Dezember 1934 in Rabenstein, gestorben am 6. Mai 2025 im thüringischen Vollmershain, gilt als der Begründer der deutschen Musiktherapie, wie sie heute vielfach als eine spezielle Form der Psychotherapie angewandt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
07.12.2025
5 min.
Das Wochenende der kleinen Chemnitzer Weihnachtsmärkte in Bildern
 28 Bilder
Florian und Nathalie boten an ihrem Stand Quarkbällchen und getrocknete Steinpilze an.
Die schönsten Bilder von den Weihnachtsmärkten auf dem Kaßberg, in Grüna, in Röhrsdorf, in Rabenstein, im Straßenbahnmuseum und in Klaffenbach – hier in der Galerie.
Erik Anke
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
02.12.2025
2 min.
DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein: Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Arbeitgeber gescheitert
Streik am DRK Krankenhaus Rabenstein im Oktober. Trotz dieses Drucks gibt es keine Einigung.
Ein Jahr lang hatten Verdi und das DRK Sachsen verhandelt, mehrmals wurde am DRK Krankenhaus Rabenstein gestreikt. Eine Einigung gibt es dennoch nicht. Wie geht es nun weiter?
Benjamin Lummer
Mehr Artikel