Der Begründer der deutschen Musiktherapie kam aus Chemnitz: Der Therapeut zwischen allen Stühlen

Zur Erinnerung an den aus Rabenstein stammenden Christoph Schwabe, der als Begründer der deutschen Musiktherapie gilt. Am Samstag wäre er 91 Jahre alt geworden.

In Chemnitz ist er kaum bekannt, in seinem Fach war er weit über Deutschland hinaus geschätzt: Christoph Schwabe, geboren am 13. Dezember 1934 in Rabenstein, gestorben am 6. Mai 2025 im thüringischen Vollmershain, gilt als der Begründer der deutschen Musiktherapie, wie sie heute vielfach als eine spezielle Form der Psychotherapie angewandt...