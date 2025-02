Der Chemnitzer Karikaturist und die Kirche: „Will mich noch mehr damit beschäftigen“

Eine Karikatur von Steffen Jacob erhitzte jüngst die Gemüter von Christen. Auch dem 68-Jährigen erreichten empörte Briefe. Doch es ist nicht das erste Mal, dass der Satiriker das Thema Kirche aufgreift – und auch nicht das letzte Mal.

Das Bild, das Steffen Jacob bei der Satire-Zeitung „Charlie Hebdo“ einreichte, zeigt einen nackten Hampelmann am Kreuz, der von einem Mönch zum Strampeln gebracht wird. Für den Karikaturisten ist die Sache klar: „Da hängt nicht Jesus am Kreuz.“ Die Institution Kirche habe Jesus zum Hampelmann gemacht. Was alles im Namen Gottes geschehe...