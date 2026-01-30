Der Chemnitzer Wasserstoff-Campus bekommt sein Herz: Eins-Energie investiert 2,7 Millionen Euro

Warum drehen sich eigentlich noch keine Kräne am Technopark? Das fragen viele Chemnitzer, wenn man vom Wasserstoff-Forschungszentrum spricht. Wahrscheinlich geht es Ende 2026 los. Jetzt ist zumindest die Versorgung mit dem Zukunftsgas gesichert.

Wasserstoff – ein ziemlich unauffälliges Gas, das die meisten durch den Knallgas-Effekt aus dem Chemieunterricht kennen dürften. Dieses Gas kann auch Autos und Züge antreiben, Energie speichern oder die Stromversorgung an schwer zugänglichen Orten sichern, um nur einige Anwendungsbeispiele zu nennen.