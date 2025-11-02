Der Horror eines jeden Mieters: Einbrecher in Chemnitz kommen über Balkon im ersten Obergeschoss

Die Täter kletterten in dem Mehrfamilienhaus nach oben. Doch die Tat blieb nicht unbemerkt.

Zwei Männer, ihre Identität ist bisher nicht bekannt, kletterte in der Nacht zu Sonntag auf einen Balkon. Dieser befand sich laut Polizei im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf dem Sonnenberg. Es war 3 Uhr nachts. Sie schlugen die Scheibe ein und kamen in die Wohnung. Während die Täter sich umschauten, kam der Mieter (41) hinzu....