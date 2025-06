Der Klimawandel in preisgekrönten Bildern: Forscher für mehrere Tage in Limbach-Oberfrohna zu Gast

In außergewöhnlichen Naturfotografien hält Christian Klepp den Klimawandel fest. In Limbach-Oberfrohna will er auch mit Schülern ins Gespräch kommen.

Als Geowissenschaftler, Naturfotograf und Bestsellerautor hat sich der Hamburger Christian Klepp einen Namen gemacht. In Limbach-Oberfrohna ist der Klimaforscher nun für mehrere Tage zu Gast. Am 19. Juni präsentiert er im Apollo-Kino seine preisgekrönten Naturfotografien, unter anderem aus Island, Neuseeland und den Rocky Mountains. Mit diesen...